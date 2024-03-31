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İstanbul'da KOAH hastası evinden alınıp ambulansla oy vermeye götürüldü

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İstanbul'da oy kullanma işlemi sürürken, oy kullanmaya gidemeyen 56 yaşındaki KOAH hastası sağlık ekipleri tarafından evinden alınıp oy kullanacağı okula götürüldü.

Yerel seçimler çerçevesinde İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başlarken 56 yaşındaki KOAH hastası Hüseyin Akça, oy kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Evinden sağlık personelleri tarafından alınan Akça, ambulansla oy kullanacağı Şehit Muharrem Kerem Yıldız İmam Hatip Ortaokulu'na götürüldü. Okulda oyunu kullanan hasta ambulansla tekrar evine getirildi.

"Devletten ambulans istedim onlar da geldiler"

Sağlık ekipleri tarafından evinden alınıp oy kullanacağı okula götürülen 56 yaşındaki Hüseyin Akça, "Oy kullanmak için sandığa geldim. Devletten ambulans istedim. Onlar da geldiler. Şimdi oyumu kullanacağım" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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