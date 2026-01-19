Haberler

Taksim'de kar yağışı etkili oluyor

Taksim'de kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni beyaza bürüdü. Dron ile havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii'nin kubbeleri ve binaların çatılarında kar örtüsü görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile görüntülendi.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Taksim'de de etkisini sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii'nin kubbeleri ile binaların çatılarında beyaz örtünün hakim olduğu görüldü. - İSTANBUL

