Taksim'de kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni beyaza bürüdü. Dron ile havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii'nin kubbeleri ve binaların çatılarında kar örtüsü görüldü.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Taksim'de de etkisini sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii'nin kubbeleri ile binaların çatılarında beyaz örtünün hakim olduğu görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel