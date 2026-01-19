Haberler

Eyüpsultan'da kar nedeniyle yokuş aşağıya kayan İETT otobüsü kamerada

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Eyüpsultan'da IETT otobüsünün yokuş aşağı kaymasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsünün güçlükle durabildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan'da bulunan Güzel Yayla Caddesinde yokuş aşağı kayan İETT otobüsü güçlükle durabildi. Servis minibüslerinin de kaza yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

