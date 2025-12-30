İstanbul'da kar yağışı devam ediyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, kar küreme araçlarının yolda olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kardan korunurken, bazı vatandaşların da yağmurluk giydiği görüldü. Kar küreme araçlarının yolda olduğu görüldü. - İSTANBUL