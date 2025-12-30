Haberler

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor

Güncelleme:
İstanbul'da devam eden kar yağışı yolları beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kar küreme araçları yolda.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, kar küreme araçlarının yolda olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kardan korunurken, bazı vatandaşların da yağmurluk giydiği görüldü. Kar küreme araçlarının yolda olduğu görüldü. - İSTANBUL

