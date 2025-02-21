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İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor: Göktürk Göleti Havadan Görüntülendi

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor: Göktürk Göleti Havadan Görüntülendi
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İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı, dün gece birçok noktada etkisini artırdı. Göktürk Göleti Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplanırken, havadan çekilen görüntülerde vatandaşların yürüyüş yaptığı anlar yer aldı.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kentin birçok noktasında etkili oldu. Beyaza bürünen Göktürk Göleti Tabiat Parkı ve çevresi havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir aralıkla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Göktürk Göleti Tabiat Parkı ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde karla kaplı tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde vatandaşların yürüdüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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