İstanbul'da yoğun kar yağışı böyle görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, Beylikdüzü ilçesinde dron ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen yollar, araçlar ve çatılar dikkat çekti.

İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlere kadar devam eden kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde beyaza bürünen yollar, araçlar ve çatılar yer alırken, yağışın devam ettiği de görüntülendi. - İSTANBUL

