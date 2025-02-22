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İstanbul'da Kar Yağışı Büyükçekmece'yi Bembeyaz Kapladı

İstanbul'da Kar Yağışı Büyükçekmece'yi Bembeyaz Kapladı
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İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Büyükçekmece'de kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturdu. Çocuklar karın tadını çıkarırken, aileler sahil ve parklara akın etti.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de kartpostalları aratmayacak görüntülere sahne oldu. Karın tadını tatili de fırsat bilen çocuklar çıkarırken, oluşan renkli görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da artırınca megakent bembeyaz bir örtüye büründü. Büyükçekmece'de ortaya çıkan manzara ise kartpostalları aratmayacak cinstendi. Her kar yağışında olduğu gibi karın tadını bu yıl da en çok çocuklar çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sahillere ve parklara akın eden çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kimileri de mahalle ve sokaklarda naylon poşetlerle kayarak bu durumu eğlenceye çevirdi.

Vatandaşlar akın etti

Denizi, gölü ve eşsiz doğasıyla İstanbul'un ayrıcalıklı ilçelerinden biri olan Büyükçekmece, kar yağışının ardından bir başka güzeldi. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar Büyükçekmece sahil ve parklarına akın ederek kartpostalları aratmayacak güzellikleri aileleri ile birlikte yaşadı.

Oldukça eğlenceli ve renkli sahnelerin oluştuğu o anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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