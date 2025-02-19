İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Aydos'ta da kendini gösterdi. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı.
İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Aydos'ta da başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu Yakası'nda da etkili oluyor. Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağdığı görüldü. Bir vatandaş, "Meteoroloji uyarmıştı kar yağacak diye. Aydos'un yüksek tepelerinde kar yağışı başladı" dedi. - İSTANBUL