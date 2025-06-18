İstanbul'da Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul'da Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Ödülleri Sahiplerini Buldu
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İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası, sektördeki en başarılı 50 kuaföre Meslek Başarı Ödülleri'ni verdi. Törene katılan ünlü isimler ve gerçekleştirilen saç şovları geceye damga vurdu.

İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası, sektördeki en parlak isimleri ödüllendirdiği Meslek Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi.

Türkiye genelinde üstün başarı gösteren 50 kuaföre ödülleri takdim edildi. Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde hak kazananlara ödülleri verildi. Törene güzellik ve bakım sektörünün önde gelen profesyonellerinin yanı sıra, sanat, medya ve iş dünyasından birçok tanınmış sima da katıldı.

Kadın ve erkek kuaförlerin sahnelediği saç şovları büyük beğeni toplarken, görsel sahne performansları ve sürpriz gösteriler geceye damga vurdu. Katılımcılar, hem estetik hem de sanatsal açıdan büyüleyici bir deneyim yaşadı.

Proje Direktörü aynı zamanda ödüle layık görülen Hasan Seyhan, "Ben kuaförüm. İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası bu sene ilk defa başarı meslek ödüllerini dağıtıyor. Bizi de layık görmüşler, teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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