Haberler

İstanbul'da İsrail Protestosu: 25 Genç Restoran Zinciri Önünde Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sirkeci'de toplanan 25 genç, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını protesto etti. Protestocular, restoran zincirinin önünde İsrail'i destekleyen markalara karşı tepki gösterdi.

Masum sivilleri barış görüşmeleri sırasında attığı bombalarla öldürmeyi sürdüren ve 4 günde 120 sivilin ölümüne sebep olan İsrail'i protestolar sürüyor. İstanbul Sirkeci'de bir restoran zincirinin şubesi önünde toplanan 25 genç, ellerinde Filistin Bayrakları ile terör devleti İsrail'in soykırımı durdurmasını istedi. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'i protesto için restoran zincirinin önünde bir araya gelen vatandaşlar soykırıma tepki gösterdi.

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürürken terör devletini desteleyen markalara ise tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bir grup genç, soykırımcı İsrail'e yönelik protesto düzenledi. Grup, Sirkeci'de terör devleti İsrail'i destekleyen bir restoran zincirinin önünde toplandı. Katılımcılar, "Katil İsrail, işbirlikçi McDonald's" diyerek tepkilerini gösterirken, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. Öte yandan, restoranın bulunduğu binaya da Filistin ve Türk bayraklarının asıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz

Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.