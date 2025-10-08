İstanbul'da İsrail Protestosu: 25 Genç Restoran Zinciri Önünde Toplandı

Masum sivilleri barış görüşmeleri sırasında attığı bombalarla öldürmeyi sürdüren ve 4 günde 120 sivilin ölümüne sebep olan İsrail'i protestolar sürüyor. İstanbul Sirkeci'de bir restoran zincirinin şubesi önünde toplanan 25 genç, ellerinde Filistin Bayrakları ile terör devleti İsrail'in soykırımı durdurmasını istedi. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'i protesto için restoran zincirinin önünde bir araya gelen vatandaşlar soykırıma tepki gösterdi.

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürürken terör devletini desteleyen markalara ise tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bir grup genç, soykırımcı İsrail'e yönelik protesto düzenledi. Grup, Sirkeci'de terör devleti İsrail'i destekleyen bir restoran zincirinin önünde toplandı. Katılımcılar, "Katil İsrail, işbirlikçi McDonald's" diyerek tepkilerini gösterirken, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. Öte yandan, restoranın bulunduğu binaya da Filistin ve Türk bayraklarının asıldığı görüldü. - İSTANBUL