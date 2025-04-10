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İstanbul'da ikinci kez bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri arasında Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen görüşme sona erdi.

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İstanbul'da ikinci kez bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri arasında Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen görüşme sona erdi.

İstanbul'da ikinci kez bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri arasında Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen görüşme sona erdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren görüşme sonrası heyetler başkonsolosluktan ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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