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İstanbul için sağanak yağış ve dolu uyarısı

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AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının hafta sonu İstanbul'da etkili olacağını, cumartesi günü kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve yerel dolu riski bulunduğunu açıkladı. Sıcaklıklar 27 dereceye düşecek.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu İstanbul'da etkili olacağı belirtildi. Cumartesi günü sağanak yağış beklendiği, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği; kararsız hava şartlarının etkisiyle gök gürültülü sağanaklar ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği ifade edildi.

AKOM, İstanbul genelinde etkili olması beklenen yeni hava sistemine ilişkin uyarıda bulundu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ile birlikte yerini serin havaya bırakacağı açıklandı. Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü itibarıyla hissedilir derecede düşüş göstereceği ifade edildi. Balkanlar üzerinden gelen serin havanın bölgeye girişiyle birlikte, termometrelerin 27 derece civarına gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Kuvvetli sağanak ve dolu riski

Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sisteminin saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu oluşan kararsız hava şartlarının, yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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