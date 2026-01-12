Silivri ve Çatalca'da kar yağışı başladı
İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, çeşitli mahallelerde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında başlayan yağış, özellikle Kadıköy, Akören, İhsaniye ve Gümüşpınar mahallelerinde yoğun şekilde hissedildi.
İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı, Silivri ilçesinin Kadıköy ve Akören Mahalleleri, Çatalca ilçesinin İhsaniye ve Gümüşpınar Mahallelerinde etkili oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel