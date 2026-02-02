Haberler

Bandırma seferine fırtına engeli

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış sebebiyle İDO'nun Bandırma seferi iptal edildi. Olumsuz hava şartları, deniz seferlerini de etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da süren fırtına ve sağanak yağış deniz seferlerini de etkili etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 19.00 seferinin iptal edildiği açıklandı. - İSTANBUL

