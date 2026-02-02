Bandırma seferine fırtına engeli
İstanbul'da süren fırtına ve sağanak yağış deniz seferlerini de etkili etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 19.00 seferinin iptal edildiği açıklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel