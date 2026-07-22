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İstanbul'da fırtına etkili oldu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da fırtına etkili oldu, ağaçlar devrildi
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına, Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece gibi ilçelerde çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterdi. Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaçlar, araçların üzerine devrildi, bazı ilçelerde ise çatılar uçtu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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