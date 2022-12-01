İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü Yerel Haberler Üst üste yaşanan kazaların ardından İstanbul'da UKOME scooterlarla ilgili yeni karar aldı. Elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü. Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME'de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların 25 kilometre olan hız limiti düşürüldü. UKOME TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi. SAATTE 20 KİLOMETREYE DÜŞÜRÜLDÜ Düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Scooter Yerel Haberler

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