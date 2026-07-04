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İstanbul'da beklenen yağış başladı: Sarıyer ve Silivri'de sağanak etkili oluyor

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Meteoroloji ve valilik uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sarıyer ve Silivri'de etkili oldu. Yetkililer vatandaşları su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyardı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sarıyer ve Silivri'de aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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