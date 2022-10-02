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Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

Yerel Haberler

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İSTANBUL - İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Doluluk oranında gerileme kaydedilen Alibeyköy Barajı ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibari ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen barajda, suyun renginin değiştiği görülürken çevredeki çöpler ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Yerel

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