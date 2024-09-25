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İstanbul'da yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39.84 oldu. Su tüketiminin fazla olması ve kurak yazın etkileri barajlardaki su seviyesinin düşüşünü hızlandırıyor.

Kurak bir yaz geçiren mega kent İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinde düşüş devam ediyor. Kentteki su tüketimi de fazla olunca barajlardaki oran giderek daha da düşüyor. İSKİ verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altna gerileyerek yüzde 39.84 oldu.

EN YÜKSEK SU SEVİYESİ ELMALI BARAJI'NDA

Su seviyesi en yüksek Elmalı, en düşük seviye Kazandere Barajı oldu

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli yüzde 32.84

Darlık yüzde 44.59

Elmalı yüzde 56.82

Terkos yüzde 56.2

Alibey yüzde 9.73

Büyükçekmece yüzde 41.49

Sazlıdere yüzde 48.42

Istrancalar yüzde 33.92

Kazandere yüzde 6.26

Papuçdere yüzde 22.05

İstanbul'da yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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