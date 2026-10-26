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İstanbul'da Avcı Dolunayı akşam saatlerinde kartpostallık manzara oluşturdu

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İstanbul'da Avcı Dolunayı akşam saatlerinde kartpostallık manzara oluşturdu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da Avcı Dolunayı akşam saatlerinde kartpostallık manzara oluşturdu
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Eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemiyle ilişkilendirilen 'Avcı Dolunayı' İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzüne yükseldi. Dolunay, semalarda kartpostallık manzara oluştururken vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sundu.

İstanbul'da gökyüzünde yükselen 'Avcı Dolunayı' görsel şölen oluşturdu.

Eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemiyle ilişkilendirilen 'Avcı Dolunayı' gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan Avcı Dolunay'ı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde kartpostallık bir manzara oluşturdu. Dolunayın gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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