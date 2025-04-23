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İstanbul'da Ardışık Depremler: 3,9 ve 6,2 Büyüklüğünde Sarsıntılar
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Silivri açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremler çevre illerden de hissedildi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hasar görüntüleri dron ile kaydedildi.

Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasında İstanbul havadan böyle görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasında İstanbul Anadolu Yakası'nın sahil kesimleri dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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