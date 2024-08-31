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İstanbul'da şiddetli yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan yeni uyarı

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Bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağış görülecek İstanbul'da, yağışların etkisinin 4 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM'un açıklamasında, "İstanbul'da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yağışın yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek" ifadelerine yer verildi.

4 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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