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İstanbul'da Aile Katliamı: Katilin Giriş-Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul'da 8 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın, katliam yaptığı binada giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Katilin, kapüşonlu mont ile eve girdiği ve daha sonra aracına binerek uzaklaştığı belirlendi.

İstanbul'da 8 kişiyi öldüren katilin binaya giriş çıkışları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin Büyükçekmece'de, katliam yaptığı binadaki giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri işlediği Büyükçekmece'deki binaya giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Katilin araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği görüldü. Şahsın bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da Aile Katliamı: Katilin Giriş-Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Yerel
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