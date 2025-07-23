İstanbul'da Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olacak

Akom İstanbul'u etkisi altına alacak Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte haftanın en sıcak günü yaşanacağına dikkat çekildi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte haftanın en sıcak günü yaşanacak. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın (poyraz), pazar gününe kadar aralıklarla 20-50 kilometre şiddetinde etkili olması bekleniyor. Poyraz, gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de, havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacak. Bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava şartları devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Yüksek nem sağlığı olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, yüksek nemin insan vücudundaki hücre gözeneklerine yapışarak aşırı terlemeye yol açtığını belirtiyor. Terleme yoluyla kaybedilen sıvı, vücut sıcaklığının düzenlenmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle vatandaşların bol su tüketmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalması tavsiye ediliyor.

Saat 11.00-16.00 arasına dikkat

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği bu saatlerde yaşlılar, hamileler, solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan vatandaşların güneş altında bulunmaması öneriliyor. Yetkililer, yurttaşları sıcak hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyor. - İSTANBUL