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İstanbul'da 100 personel, Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nu tamamladı

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İstanbul'da 100 personel, Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nu tamamladı
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İstanbul'da 100 personelin katıldığı Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu tamamlandı. Son dersi İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi; eğitimi bitiren personel İstanbul'da motosikletli polis timlerinde görev yapacak.

İstanbul'da 100 personelin katıldığı Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu tamamlandı. Kursun son dersinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kursiyerlerle bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu, 100 personelin katılımıyla tamamlandı. Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinde bulunan eğitim alanında gerçekleştirilen kursun son dersini İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.

Derste motosikletli timlerin görevlerine yönelik uygulamalar yapıldı. Kursiyerler motosikletli akrobasi gösterisi sundu, şüpheli bir motosikletin takibine ilişkin senaryo canlandırıldı. Senaryodaki takip dron ile havadan da izlenerek ekiplerin koordineli çalışması gösterildi.

Eğitimlerini tamamlayan 100 personel, İstanbul'da motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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