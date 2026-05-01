İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan geniş güvenlik tedbirleri Kadıköy'de uygulamaya konuldu.

İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan geniş güvenlik tedbirleri Kadıköy'de uygulamaya konuldu. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 1 Mayıs nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy'ün giriş noktalarında yoğun hareketlilik yaşandı. İlçeye çıkan ana arterler ve meydan bağlantıları polis bariyerleriyle çevrilerek Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde stratejik noktalara çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da belirlenen noktalarda hazır bulunduruluyor.

Kadıköy Rıhtım ve çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik koridoru oluşturduğu görülürken, bölge genelinde denetimler sıklaştırıldı. Alınan önlemlerle olası izinsiz toplanma ve yürüyüşlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Emniyet güçlerinin ilçe genelindeki koordineli bekleyişi ve saha denetimleri gün boyu devam edecek şekilde planlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi

Trump'tan Oval Ofis'te kritik imza
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu

İhbara giden ekipler, evde yanmış iki cansız bedenle karşılaştı
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün