İstanbul Boğazköy Mahallesi Sisle Kaplandı

İstanbul'un Arnavutköy semtindeki tarihi Boğazköy Mahallesi, yoğun sisle kaplanarak kartpostallık bir görünüme büründü. Dron görüntüleri ile kaydedilen bu doğa manzarası, güneşin sis arasından süzülmesiyle daha da etkileyici hale geldi.

İstanbul Arnavutköy'de tarihi Boğazköy Mahallesi, adeta kartpostallık manzaraya büründü. Birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapmış olan mahallede etkili olan yoğun sis, bölgeyi masalsı bir görünüme kavuşturdu. Sis havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de tarihi Boğazköy Mahallesi, kartpostallık manzaraya büründü. Dron kamerasıyla havadan görüntülenen sis, Karadeniz dağlarını andıran görüntüler oluşturdu. Gün doğumuyla birlikte sisin arasında yükselen güneş ışıkları, mahalle üzerindeki bu doğa şölenini daha da büyüleyici hale getirdi. Boğazköy'ün tarih boyunca hem doğal güzelliği hem de sinema kültüründeki yeriyle ön plana çıktı. İstanbul'da değil, sanki Karadeniz'in dağlarını andıran görüntülerde sisin dağlar arasından mahalle üzerine kadar geldiği anlar yer aldı.

Görüntülerde sis bulutlarının mahalleyi tamamen kapladığı, ağaçların ve evlerin kısmen görünür hale geldiği, güneşin sisin arasından süzülerek manzarayı aydınlattığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
