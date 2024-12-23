İstanbul Boğazı'nda Gökkuşağı Görsel Şöleni
İstanbul Boğazı'nda hafif yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı, İstanbullulara muhteşem anlar yaşattı. Vatandaşlar bu renk cümbüşünü cep telefonlarıyla kaydederek o güzel anları ölümsüzleştirdi.
İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde oluşan görsel şölen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Boğazı'nda hafif yağışın ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Renk cümbüşüyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı seyirlik manzara oluşturdu. Boğazın eşsiz atmosferinde bu anın tadını çıkaran İstanbullular, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel