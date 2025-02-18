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İstanbul Başakşehir'de Kadın Sürücüye Saldıran Maganda Yakalandı

İstanbul Başakşehir'de Kadın Sürücüye Saldıran Maganda Yakalandı
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İstanbul Başakşehir'de trafikte yol vermeme nedeniyle tartışan sürücülerden biri, diğerinin aracına saldırdı. Polis ekipleri saldırganı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

İstanbul Başakşehir'de kadın sürücüsünün aracına saldıran maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

Başakşehir'de dün 19.00 sıralarında akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı. Saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırganla kadının Kuzey Marmara Yolu Başakşehir istikametinde yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi. S.Z. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün, "Mala Zarar Verme", "Tehdit - Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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