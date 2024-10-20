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İstanbul Barosu'nda Başkanlık Seçimi İçin Oy verme İşlemi Başladı

İstanbul Barosu'nda Başkanlık Seçimi İçin Oy verme İşlemi Başladı
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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemleri Haliç Kongre Merkezi'nde saat 09.00 itibariyle başladı. Toplam 64 bin 72 seçmenin katılacağı seçimde, 161 seçim sandığı kuruldu.

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nda oy verme işlemi başladı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 64 bin 72 seçmenin oy kullanması için 161 seçim sandığı kuruldu. Seçim işlemleri saat 17.00'ye kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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