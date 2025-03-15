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İstanbul Bakırköy'de Karaya Oturan MSC Rhiannon İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı

İstanbul Bakırköy'de Karaya Oturan MSC Rhiannon İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı
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İstanbul Bakırköy sahilinde demir sahası değişikliği yapan Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli gemi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma çalışmaları yürütmek üzere bölgeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy sahilinde demir sahası değişikliği yapan Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmaların devam ettiği gemi havadan görüntülendi.

İstanbul Bakırköy sahilinde demir sahası değişikliği yapan Liberya bayraklı 188 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki MSC Rhiannon isimli sabah saatlerinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Ekipleri bölgeye sevk edilerek gemiyi kurtarma çalışması başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri yer aldı.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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