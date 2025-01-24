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İstanbul Arnavutköy'de Şebeke Suyuna Atık Su Karıştığı İddia Ediliyor

İstanbul Arnavutköy'de Şebeke Suyuna Atık Su Karıştığı İddia Ediliyor
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, şebeke suyuna atık su karıştığını ve çeşmelerden pis su aktığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise yaşanan sorunun 'arıtma tesisi arızası' nedeniyle olduğunu açıkladı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde vatandaşlar şebeke suyuna atık su karıştığını iddia etti. Pis ve kokan su aktığını iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çeşmeden akan pis su cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, durumla alakalı açıklama SMS'i atan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) "Arıtma tesisi arızası" olduğunu belirtti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir çok mahalleye yaklaşık bir haftadır pis su verildiği iddia edildi. Vatandaşlar kanalizasyon ve gider suyunun şebeke suyuna karıştığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Çeşmelerden akan pis su cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Durumla alakalı açıklama SMS'i atan İSKİ "Arıtma tesisi arızası" olduğunu belirtti.

"Deniz suyunun kokmuş hali gibi"

Pis su nedeniyle ellerini yıkadıkça koku aldığını belirten Bilal Kayacan, "Suda tuhaf bir koku var. Ellerimi yıkıyorum sonra tekrar yıkıyorum sürekli pis bir koku var. Şu anda su kesilmiş sanki deniz suyunun kokmuş hali gibi balçık gibi geliyor ve kötü bir koku var. Her şeyi dışarıdan su alarak

kullanıyoruz ben İSKİ suyuna güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Pis su karışmış, kanalizasyon çalışması varmış ondan olabilir"

Muammer Gürpınar, "Ağızda böyle acayip bir tat bırakıyor asla içilmiyor. Son bir haftadır sorun devam ediyor. Arnavutköy ve bu mahalle civarında oluyor problem. İSKİ'ye ulaşamıyoruz düzelecek diye bekliyoruz. Pis su karışmış, kanalizasyon çalışması varmış ondan olabilir. Çok tedirgin oluyoruz yemek yaparken bu suyu kullanıyoruz. Hoş bir durum değil" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu gidip Cumhurbaşkanına laf yetiştireceğini işini yapsın"

Ali Gümüştaş isim vatandaş ise, "Abdest alırken kusma hissi geliyoruz. İmamoğlu, 'Allah'ın suyu parayla mı satılır' dedi oy topladı. Bir ton zam yaptı. Bir insanda az bir utanma ve sıkılma olur. Ben Çatalca ilçesinden su aldım geliyorum. Arıtma suyu bile kullanılmıyor. Bunun analiz edilerek bakılması gerekiyor. Bu insanlar zehirlense bunun hesabını kim verecek. İmamoğlu gidip Cumhurbaşkanına laf yetiştireceğine işini yapsın, hizmetini yapsın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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