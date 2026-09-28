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İstanbul Anadolu Yakası'nda yağış sürdü, ana arterlerde trafik yoğunlaştı

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İstanbul Anadolu Yakası'nda yağış sürdü, ana arterlerde trafik yoğunlaştı
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İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağış, sabah işe gidenleri olumsuz etkiledi. Kartal'da otobüs durakları ve servis noktalarında yoğunluk oluşurken, bazı yollarda su birikintileri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, sabah saatlerinde de hayatı etkiledi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşların kimi şemsiyesiyle hazırlıklı olurken, kimi ise şemsiyesiz şekilde yağmura yakalandı.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava sabah saatlerinde de kentin büyük kesiminde etkisini sürdürdü. Kartal'da otobüs duraklarında ve servis noktalarında yağış nedeniyle yoğunluk yaşandığı görülürken, metroya gitmek isteyen vatandaşlar da yağmur altında ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda ise su birikintileri ve su akıntıları oluştu.

Ana arterlerde de yer yer trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar yağışa rağmen işlerine gitmek için uzun süre direksiyon başında bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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