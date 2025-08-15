İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi: Çok Sayıda Yaralı

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Susya ve Atara köylerine gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine yenileri eklendi. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın güneyindeki Susya köyü ile Batı Şeria'nın merkezindeki Atara köylerine molotof kokteylleri ile saldırarak ev ve araçları ateşe verdi. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail basını, saldırılar nedeniyle hiçbir İsrailli yerleşimcinin gözaltına alınmadığını duyurdu. - BATI ŞERİA