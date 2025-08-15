İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi: Çok Sayıda Yaralı

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi: Çok Sayıda Yaralı
Güncelleme:
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Susya ve Atara köylerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı. Saldırılarda evler ve araçlar ateşe verildi.

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Susya ve Atara köylerine gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine yenileri eklendi. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın güneyindeki Susya köyü ile Batı Şeria'nın merkezindeki Atara köylerine molotof kokteylleri ile saldırarak ev ve araçları ateşe verdi. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail basını, saldırılar nedeniyle hiçbir İsrailli yerleşimcinin gözaltına alınmadığını duyurdu. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
