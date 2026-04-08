İsrail hükümeti İran'la varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını açıkladı

İsrail hükümetinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 2 haftalık İran ateşkesi ile ilgili açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail, Başkan Trump'ın İran'ın boğazları derhal açması ve ABD, İsrail ve bölge ülkelerine yönelik tüm saldırıları durdurması şartıyla, İran'a yönelik saldırıları 2 hafta süreyle askıya alma yönündeki kararını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in ayrıca İran'ın "nükleer silah, füze ve terör tehdidi oluşturmasını önlemeye yönelik ABD çabalarını da desteklediği" vurgulanarak, "ABD, İsrail'e, kendisi, İsrail ve İsrail'in bölgesel müttefikleri tarafından paylaşılan ortak hedeflere önümüzdeki müzakerelerde ulaşmaya kararlı olduğunu bildirmiştir" denildi. Açıklamada, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı