İsrail hükümeti İran'la varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını açıkladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 2 hafta süreyle askıya alma kararını desteklediğini açıkladı. Açıklamada, ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığı vurgulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları şartlı olarak 2 hafta süreyle askıya alma kararını desteklediği belirtilerek, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" denildi.

İsrail hükümetinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 2 haftalık İran ateşkesi ile ilgili açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail, Başkan Trump'ın İran'ın boğazları derhal açması ve ABD, İsrail ve bölge ülkelerine yönelik tüm saldırıları durdurması şartıyla, İran'a yönelik saldırıları 2 hafta süreyle askıya alma yönündeki kararını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in ayrıca İran'ın "nükleer silah, füze ve terör tehdidi oluşturmasını önlemeye yönelik ABD çabalarını da desteklediği" vurgulanarak, "ABD, İsrail'e, kendisi, İsrail ve İsrail'in bölgesel müttefikleri tarafından paylaşılan ortak hedeflere önümüzdeki müzakerelerde ulaşmaya kararlı olduğunu bildirmiştir" denildi. Açıklamada, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

