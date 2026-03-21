İsrail ordusu: "Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni saldırılar başlattık"

İsrail ordusu: 'Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni saldırılar başlattık'
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansıdı.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Tahran'ın farklı bölgelerinde uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansırken, bazı kesimlerden dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırıların İran rejimine ait hangi unsurları hedef aldığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan'a yeni saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu

IDF, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
