İsrail, Suriye'deki Askeri Havaalanlarını Hedef Aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü'ne yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı savunuldu.

Esad rejiminin sona ermesininin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarına hız kazandıran İsrail, ülkeyi bir kez daha hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü'ne yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı savunulan açıklamada, "IDF, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeyi sürdürecek" denildi. Saldırı anına ait görüntüler ise IDF tarafından paylaşıldı. Suriye basını Palmira Askeri Havaalanı'nı hedef alan saldırıda 2 personelin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmıştı

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarını artıran İsrail, saldırıların eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve İsrail'in güvenliği için gerekli olduğunu iddia etmişti. - TEL AVİV