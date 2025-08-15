İsrail Saldırısı Sonrası Nasser Hastanesi Sular Altında Kaldı

İsrail Saldırısı Sonrası Nasser Hastanesi Sular Altında Kaldı
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'deki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda patlayan kanalizasyon hattı, Nasser Hastanesi'ni su altında bıraktı. Hastanede hizmet vermeye çalışan sağlık personeli büyük zorluklarla karşı karşıya kalırken, hastaların durumu da tehlikeye girdi.

İsrail'in dün Han Yunus'a düzenlediği saldırıda kanalizasyon hattının patlaması sonucu, Nasser Hastanesi sular altında kaldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken dün hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta hasar meydana geldi. Saldırıların ardından Han Yunus'un merkezindeki kanalizasyon hattının patlaması sonucu Nasser Hastanesi sular altında kaldı. Yetersiz şartlarda hizmet veren hastaneyi basan kanalizasyon suyu nedeniyle insani koşullar daha da kötüleşti. Hastanede hizmet vermeye çalışan doktorlar ve hemşireler zor anlar yaşarken, hastalar da büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Yetkililerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
