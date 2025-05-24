İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: En Az 5 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları: En Az 5 Ölü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait evlere düzenlediği son saldırılarda en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel kaynaklar, Han Yunus ve Nuseyrat bölgelerinde çeşitli saldırıların gerçekleştiğini bildiriyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 bin 822'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere ait evlere düzenlediği son saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrine bağlı El-Emel mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan İsrail saldırısında ise en az 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

En az 53 bin 822 kişi hayatını kaybetmişti

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail ordusu, son olarak bölgede kontrolü tamamen sağlamak amacıyla geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53 bin 822'ye ulaştığı bildirilmişti. 122 bin 382 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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