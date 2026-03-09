Haberler

İsrail'den İran ve Lübnan'a yeni saldırılar

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'daki rejim hedeflerine ve Lübnan'ın Beyrut kentindeki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Beyrut'ta şiddetli patlamaların meydana geldiği bildiriliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran'da rejime ait hedeflerin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ise Hizbullah hedeflerinin vurulduğu kaydedildi. Lübnan basını, Beyrut'un güney banliyölerinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve birçok bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
