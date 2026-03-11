Haberler

İsrail, Lübnan'da üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın 'Nasır' birimi komutanı Hasan Salame'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejim hedeflerine yönelik eş zamanlı bir saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah'ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran'ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.

İsrail'den Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame'nin öldürüldüğü bildirildi. Salame'nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail'e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı.

İran'a eş zamanlı saldırı dalgası

Ayrıca, İran'ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki askeri hedeflerin eş zamanlı bir saldırı dalgasında vurulduğu kaydedildi. Aralarında komuta karargahları, füze rampaları ve topçu birliklerinin de yer aldığı bu hedeflerin İsrail'e ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. Tamamlanan bu saldırı dalgasının, İran rejiminin temel unsurlarına yönelik baskıyı artırma amacı taşıdığı vurgulandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
