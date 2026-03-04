İsrail ordusundan Lübnan'daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail birliklerine tanksavar füzesi fırlatılması üzerine bölgedeki bir Hizbullah hedefine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan Lübnan'a yönelik saldırıları ile ilgili bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail birliklerine tanksavar füzesi fırlatılması üzerine bölgedeki bir Hizbullah hedefine İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda İsrail birliklerini hedef alan tanksavar füzesi saldırısını gerçekleştiren Hizbullah üyesi ile beraberindekilerin öldürüldüğü aktarıldı. IDF'nin yayınladığı saldırı görüntülerinde, bir binanın bombalandıktan sonra yerle bir olduğu görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı