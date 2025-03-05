İsrail Ordusu, Hamas'ın Cenin Sorumlusunu Öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir operasyonda Hamas'ın Cenin sorumlusu Isser Saadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze ateşkesinde 2'nci aşama için müzakereler sürerken, İsrail Hamas'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir operasyonda Hamas'ın Cenin sorumlusu Isser Saadi'nin öldürüldüğü bildirildi. İstihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonda Saadi dışında 1 Hamas üyesinin daha öldürüldüğü kaydedilirken, 3 Hamas üyesinin ise yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı. Yaşanan çatışmaya rağmen İsrail güçlerinden yaralanma bildirilmediği ifade edilen açıklamada, "Güçlerimiz olay yerinde bir M-16 tüfeği, bir tabanca ve diğer askeri teçhizat dahil olmak üzere silahlar buldu" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV