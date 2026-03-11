Haberler

İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının, ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze'yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde bulunan Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiği bildirildi. Sahanın yeniden kullanılabilir hale getirildiği savunularak, bunun ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiği aktarıldı. IDF güçlerinin, İsrail ve halkına yönelik tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye 'PlayStation' göndermesi

İran'dan Trump'ı kızdıracak açıklama: Belki Playstation'da geçer
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi

Yeni düzenlemenin ilk cezası bir polise kesildi