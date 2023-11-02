İsrail Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı: 18 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği 2 farklı saldırıda 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde onlarca ailenin yaşadığı mülteci kamplarına yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki farklı yerleşim noktalarına saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afana ailesinin yaşadığı eve düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 aile üyesinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise enkaz altında kaldığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve gönüller enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışma başlattı.

Düzenlenen ilk saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra kamptaki başka bir nokta daha İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre saldırıda Al-Qatrawe ailesinin yaşadığı evin vurulması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı. Saldırı sonucu yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Saldırılar nedeniyle kamptaki yerleşim alanlarında büyük hasar meydana gelirken, enkazdan çıkarılan cesetler ile yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi, Şati, Cibaliye, Nuseyrat ve Bureij gibi mülteci kamplarını birçok kez hedef alması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. - GAZZE