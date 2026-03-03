Haberler

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Tahran'daki genel merkezine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın kamu yayıncısı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezinin hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu.

RADYO VE TELEVİZYON KURUMU'NU HEDEF ALDILAR

İsrail savaş uçaklarının IRIB genel merkezini bombaladığı aktarılan açıklamada, kurumun İran rejiminin propaganda faaliyetlerine hizmet ettiği vurgulandı. IRIB'in yıllar boyunca İsrail Devleti'nin yok edilmesi ve nükleer silah kullanılması çağrısında bulunduğu savunularak, "Bu kurum ayrıca, İran halkının baskı altına alınmasına ve kamuoyuna yalanların yayılmasına öncülük etmiştir. IDF, Tahran genelinde İran terör rejiminin altyapılarını vurmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

IRIB'in Tahran'daki genel merkezi, İsrail'in 2025 yılının Haziran ayında İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda da hedef alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
