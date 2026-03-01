Haberler

İsrail ordusu: "İran'da 30'dan fazla hedef vuruldu"

İsrail ordusu, İran'daki hava savunma sistemleri ve askeri komuta merkezlerinin yanı sıra, 30'dan fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, İran'ın terör rejiminin zayıflatılmaya devam edileceği vurgulandı.

İsrail İran'daki hedefleri vurmuştu

IDF'den günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın merkezindeki Kum bölgesinde bulunan bir füze fırlatma sahasının vurulduğu ifade edilmişti. Saldırının, yüzlerce kilo patlayıcı taşıyan Ghadr H-1 balistik füzelerinin depolandığı bir tesisi hedef aldığı, bunun da rejimin misilleme kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığı ifade edilmişti. Ayrıca, İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının İran genelindeki askeri hedefleri vurarak İran Savunma Bakanlığı'nın 7 üst düzey yetkilisini öldürdüğü aktarılmıştı. - TEL AVİV

