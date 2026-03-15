ABD basınından İsrail iddiası: "Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı"

ABD merkezli haber sitesi Semafor, ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiasını gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD merkezli haber sitesi Semafor dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD'li hükümet yetkililerine dayandırılan haberde, İsrail'in bu hafta ABD'ye füze savunma stokunun kritik derecede azaldığını bildirdiği ifade edildi. ABD'nin bu durumu önceden öngördüğünü kaydeden bir yetkili, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi. Bölgedeki üslerimizi, personelimiz ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" açıklamasında bulundu. Söz konusu yetkili, İsrail'in önleyici savunma füzesi stokunu artırmak için "çözümler ürettiğini" söyledi. ABD'nin kendi savunma sistemlerinden bazılarını İsrail ile paylaşıp paylaşmayacağının belirsiz olduğu aktarılan haberde, İran'ın misket bombası kullanmasının İsrail'in önleyici savunma füzesi stokunun azalmasını hızlandırabileceği hatırlatıldı. İsrail basını ise, habere konu iddiaların resmi kanallar tarafından doğrulanmadığına dikkat çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
