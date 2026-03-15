İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürüyor: En az 2 kişi yaralandı

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son balistik füze saldırısında en az 2 kişi yaralandı. İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürürken, siren sesleri birçok bölgede duyuldu ve halk sığınaklara çağrıldı.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son balistik füze saldırılarında en az 2 kişi yaralandı.

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran'dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken, halka sığınaklara girme çağrısında bulunuldu. IDF, füze tehditlerinin önlenmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

En az 2 kişi yaralandı

Magen David Adom ambulans servisi ise, İsrail'in merkezindeki Holon kentinde en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 80'li yaşlarında bir erkeğin cam kırıklarından kaynaklanan kesikler nedeniyle, 80'li yaşlarında bir kadının ise duman zehirlenmesi belirtileri nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. İsrail basını, çok sayıda kişinin de saldırılar nedeniyle yaşanan paniğin ardından şok tedavisi gördüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok bölgede sirenlerin çaldığı, önlenemeyen bazı füzelerin ise yerleşim bölgelerine isabet ederek yangınlara yol açtığı görüldü. - TEL AVİV

İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Maç sonunda itiraf: F.Bahçe'nin mağlubiyetinden sonra...
Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükseldiler
Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu