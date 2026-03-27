İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut'un güneyindeki banliyölere yeni bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılarda bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, Hizbullah'ın daha önceki roket saldırılarıyla tetiklenen yeni bir gerilim sürecinin parçası.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki banliyölere gerçekleştirdiği son saldırıların bazı yerleşim yerlerinde hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki banliyölere bir dizi yeni saldırı düzenledi. Saldırılar öncesinde herhangi bir tahliye uyarısının yapılmadığı belirtilirken, bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği aktarıldı. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlemişti

İsrail ordusu, dün gece Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 20 roket fırlatıldığı belirtilerek, roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı. Bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü ifade edilmişti. Hayfa ve Celile bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bildirilmemişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

Büyük iddiası boşa çıktı! Yenilgiyi tek bir nedene bağladı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga

Sinirden sandalyeyi fırlattı! Dev maçın sonunda kavga
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil